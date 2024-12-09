https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html

Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную у парламента елку

Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную у парламента елку - РИА Новости, 09.12.2024

Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную у парламента елку

Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную властями у парламента на проспекте Руставели елку лозунгами, а в полночь "поздравили" обстрелом здание из... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:35

2024-12-09T00:35

2024-12-09T02:57

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси "украсили" установленную властями у парламента на проспекте Руставели елку лозунгами, а в полночь "поздравили" обстрелом здание из фейерверка, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в воскресенье сторонники грузинской оппозиции в 11-й раз подряд собрались у парламента в центре Тбилиси и перекрыли проходящий мимо проспект Руставели. Им не помешало, что днем в воскресенье мэрия установила у парламента новогоднюю елку. Наоборот, за вечер протестующие "украсили" ее флагами Грузии, Украины, Евросоюза и США, а также лозунгами и фотографиями пострадавших в стычках с полицией. Около полуночи по местному времени (23.00 мск) протестующие несколько раз выстрелили по зданию парламента из фейерверков под одобрительный гул собравшихся. В остальное время они громко колотят камнями и кулаками в металлический забор парламента. В остальном митинг проходит без происшествий, полиция в происходящее не вмешивается. В акции участвует около тысячи человек. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241208/krazhi-1988059742.html

https://ria.ru/20241208/tbilisi-1988058291.html

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в мире, тбилиси, грузия, украина, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024