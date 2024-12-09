https://ria.ru/20241209/tailand-1988079304.html

В Таиланде россиянина спасли после неудачного заплыва, пишут СМИ

В Таиланде россиянина спасли после неудачного заплыва, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

В Таиланде россиянина спасли после неудачного заплыва, пишут СМИ

Россиянин спасен в море проходящим скоростным катером с туристами в 6 километрах от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки достичь... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:31

2024-12-09T08:31

2024-12-09T08:31

паттайя

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Россиянин спасен в море проходящим скоростным катером с туристами в 6 километрах от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки достичь вплавь острова Лан (Ко Лан, Коралловый Остров), находящегося в 7 километрах от Паттайи. Об этом сообщает газета Bangkok Post со слов капитана катера, спасшего мужчину утром в воскресенье. "Мужчина лежал в воде на спине, он был обессилен, на нем не было одежды", - говорится в сообщении. "У мужчины на теле были раны, вероятно, полученные, пока он находился в воде. Хорошо, что течение не было сильным, его не отнесло слишком далеко (от обычного маршрута катеров и прогулочных судов, идущих на Ко Лан – ред.). Но если бы ему не повезло, его могли бы порубить винты катеров", - сказал журналистам 34-летний капитан Прачарат Сатсук, спасший россиянина. Капитан, у которого на борту катера было 20 иностранных туристов, увидев находящегося в воде человека, замедлил ход, бросил пловцу спасательный круг, поднял его на борт и дал полотенце и питьевую воду, а затем доставил на берег. Спасенный мужчина сообщил капитану, что начал заплыв в сторону острова Лан вечером в субботу, но у него не хватило сил доплыть до острова, говорится в сообщении газеты. Издание не называет имя спасенного, однако публикует его фотографию в воде со спасательным кругом, которую сделал капитан спасшего его катера. О российском гражданстве мужчины известно только со слов капитана.

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986377031.html

https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html

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паттайя, в мире, таиланд