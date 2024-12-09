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В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО
В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО - РИА Новости, 09.12.2024
В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО
Отдел по спорту администрации Рославльского района Смоленской области возглавил гвардии старший лейтенант Иван Карташев, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:29
2024-12-09T15:29
2024-12-09T15:29
смоленская область
смоленск
смоленская область
рославльский район
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отдел по спорту администрации Рославльского района Смоленской области возглавил гвардии старший лейтенант Иван Карташев, сообщил губернатор Василий Анохин. "Продолжаем укреплять управленческие команды муниципалитетов, вовлекая в их работу участников СВО", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что воспитанник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО, он осуществил свою мечту – быть защитником Отечества. "Кадровый офицер, морской пехотинец, неоднократный участник военного парада в День Победы на Красной площади, Иван Карташев удостоен боевых наград – медалей "За отвагу" и "За боевые отличия", а также знаками отличия Министерства обороны РФ. Его активное участие в патриотическом воспитании молодежи отмечено Почётным знаком "Трудовая доблесть России", - написал губернатор. И выразил уверенность, что родные стены помогут Ивану Александровичу в труде, ведь он родился в Смоленске. "Со своей стороны окажем ему всю необходимую поддержку и продолжим выполнять поручение президента страны Владимира Владимировича Путина, активно задействуя участников СВО в работе органов власти", - написал Анохин.
https://ria.ru/20241206/oteli-1987818840.html
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смоленск, смоленская область, рославльский район, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Рославльский район, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО
Участник СВО возглавил отдел по спорту районной администрации Смоленской области