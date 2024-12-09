https://ria.ru/20241209/svo-1988190818.html

В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО

В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО - РИА Новости, 09.12.2024

В Смоленской области районный отдел возглавил участник СВО

Отдел по спорту администрации Рославльского района Смоленской области возглавил гвардии старший лейтенант Иван Карташев, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

смоленская область

смоленск

смоленская область

рославльский район

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отдел по спорту администрации Рославльского района Смоленской области возглавил гвардии старший лейтенант Иван Карташев, сообщил губернатор Василий Анохин. "Продолжаем укреплять управленческие команды муниципалитетов, вовлекая в их работу участников СВО", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что воспитанник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, выпускник Смоленской Военной академии войсковой ПВО, он осуществил свою мечту – быть защитником Отечества. "Кадровый офицер, морской пехотинец, неоднократный участник военного парада в День Победы на Красной площади, Иван Карташев удостоен боевых наград – медалей "За отвагу" и "За боевые отличия", а также знаками отличия Министерства обороны РФ. Его активное участие в патриотическом воспитании молодежи отмечено Почётным знаком "Трудовая доблесть России", - написал губернатор. И выразил уверенность, что родные стены помогут Ивану Александровичу в труде, ведь он родился в Смоленске. "Со своей стороны окажем ему всю необходимую поддержку и продолжим выполнять поручение президента страны Владимира Владимировича Путина, активно задействуя участников СВО в работе органов власти", - написал Анохин.

https://ria.ru/20241206/oteli-1987818840.html

https://ria.ru/20241206/reyting-1987806108.html

смоленск

смоленская область

рославльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленск, смоленская область, рославльский район, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), сво