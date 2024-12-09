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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024

Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 150 военнослужащих, САУ "Богдана" и гаубицу FH-70 производства Великобритании,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:10

2024-12-09T12:10

2024-12-09T12:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 150 военнослужащих, САУ "Богдана" и гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Времевка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность