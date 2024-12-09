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Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 09.12.2024 (обновлено: 12:17 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988124563.html
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.12.2024
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ
Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 150 военнослужащих, САУ "Богдана" и гаубицу FH-70 производства Великобритании,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:10
2024-12-09T12:17
специальная военная операция на украине
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 150 военнослужащих, САУ "Богдана" и гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Времевка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 150 военнослужащих, САУ "Богдана" и гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Времевка и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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