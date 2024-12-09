https://ria.ru/20241209/svo-1988101456.html
Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области
Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области
Прилет зафиксирован в районе города Бровары Киевской области в направлении бывшей войсковой части, где расположены общежития и стрелковый комплекс, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:26
2024-12-09T10:26
2024-12-09T10:26
специальная военная операция на украине
бровары
киевская область
сергей лебедев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прилет зафиксирован в районе города Бровары Киевской области в направлении бывшей войсковой части, где расположены общежития и стрелковый комплекс, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В районе города Бровары был прилет. Сопротивление указывает направление взрыва как бывшую армейскую часть 02435. На территории находится стрелково-развлекательный комплекс, общежития, рестораны. Все, как любят бандеровцы, если бесплатно. После взрыва в направлении прилета направились скорые", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бровары
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, киевская область, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Бровары, Киевская область, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области
В Киевской области зафиксировали прилет в направлении бывшей войсковой части