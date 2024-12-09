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Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области

Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило об ударе в районе города Бровары в Киевской области

Прилет зафиксирован в районе города Бровары Киевской области в направлении бывшей войсковой части, где расположены общежития и стрелковый комплекс, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:26

2024-12-09T10:26

2024-12-09T10:26

специальная военная операция на украине

бровары

киевская область

сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прилет зафиксирован в районе города Бровары Киевской области в направлении бывшей войсковой части, где расположены общежития и стрелковый комплекс, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В районе города Бровары был прилет. Сопротивление указывает направление взрыва как бывшую армейскую часть 02435. На территории находится стрелково-развлекательный комплекс, общежития, рестораны. Все, как любят бандеровцы, если бесплатно. После взрыва в направлении прилета направились скорые", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бровары

киевская область

украина

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бровары, киевская область, сергей лебедев, украина