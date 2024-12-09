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Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области
Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:08
2024-12-09T10:08
2024-12-09T10:17
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Хмельницкая область, город Каменец-Подольский получил прилет в направлении южной промзоны, ближе к учебному центру разминирования, автодрому и вододрому… Территория, закрытая для гражданского населения", - сообщил Лебедев. В ночь на понедельник в ряде областей Украины, в том числе Хмельницкой, объявляли воздушную тревогу.
https://ria.ru/20241203/aerodrom-1987020798.html
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украина, хмельницкая область, каменец-подольский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Каменец-Подольский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области
ВС РФ ударили по району учебного центра разминирования в Хмельницкой области