https://ria.ru/20241209/svo-1988094927.html

Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области

Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:08

2024-12-09T10:08

2024-12-09T10:17

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкая область

каменец-подольский

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Хмельницкая область, город Каменец-Подольский получил прилет в направлении южной промзоны, ближе к учебному центру разминирования, автодрому и вододрому… Территория, закрытая для гражданского населения", - сообщил Лебедев. В ночь на понедельник в ряде областей Украины, в том числе Хмельницкой, объявляли воздушную тревогу.

https://ria.ru/20241203/aerodrom-1987020798.html

украина

хмельницкая область

каменец-подольский

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украина, хмельницкая область, каменец-подольский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность