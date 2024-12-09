Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 09.12.2024 (обновлено: 10:17 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988094927.html
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области
Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:08
2024-12-09T10:17
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
каменец-подольский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Хмельницкая область, город Каменец-Подольский получил прилет в направлении южной промзоны, ближе к учебному центру разминирования, автодрому и вододрому… Территория, закрытая для гражданского населения", - сообщил Лебедев. В ночь на понедельник в ряде областей Украины, в том числе Хмельницкой, объявляли воздушную тревогу.
https://ria.ru/20241203/aerodrom-1987020798.html
украина
хмельницкая область
каменец-подольский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкая область, каменец-подольский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Каменец-Подольский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по объектам ВСУ в Хмельницкой области

ВС РФ ударили по району учебного центра разминирования в Хмельницкой области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен по району учебного центра разминирования, автодрому и вододрому ВСУ в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Хмельницкая область, город Каменец-Подольский получил прилет в направлении южной промзоны, ближе к учебному центру разминирования, автодрому и вододрому… Территория, закрытая для гражданского населения", - сообщил Лебедев.
В ночь на понедельник в ряде областей Украины, в том числе Хмельницкой, объявляли воздушную тревогу.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
По складам оружия у военного аэродрома в Хмельницкой области нанесли удар
3 декабря, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкая областьКаменец-ПодольскийСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала