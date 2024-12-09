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Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/svo-1988087521.html
Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов
Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов - РИА Новости, 09.12.2024
Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов
Российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:23
2024-12-09T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, который находится южнее Времевки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. За Времевкой находит Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Освобождение Благодатного позволило нашим войскам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. Сейчас из Благодатного по бандеровцам работает наша артиллерия, РСЗО, "Солнцепеки", - сказал Рогов. По его словам, таким образом, российские войска постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, которое находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда ВСУ бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию. "Попытки противника контратаковать пресекаются нашими войсками", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20241209/lnr-1988083900.html
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в мире, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов

Рогов: российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, который находится южнее Времевки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. За Времевкой находит Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта
Вчера, 09:08
"Освобождение Благодатного позволило нашим войскам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. Сейчас из Благодатного по бандеровцам работает наша артиллерия, РСЗО, "Солнцепеки", - сказал Рогов.
По его словам, таким образом, российские войска постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, которое находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда ВСУ бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию.
"Попытки противника контратаковать пресекаются нашими войсками", - подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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