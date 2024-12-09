https://ria.ru/20241209/svo-1988087521.html

Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов

Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов - РИА Новости, 09.12.2024

Российские войска начали наступление на Времевку, заявил Рогов

Российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:23

2024-12-09T09:23

2024-12-09T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российские войска начали наступление в сторону сел Нескучное и Времевка на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное, который находится южнее Времевки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. За Времевкой находит Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Освобождение Благодатного позволило нашим войскам начать наступление в сторону сел Нескучное и Времевка. Сейчас из Благодатного по бандеровцам работает наша артиллерия, РСЗО, "Солнцепеки", - сказал Рогов. По его словам, таким образом, российские войска постепенно приближаются с юга к поселку Великая Новоселка, которое находится за Времевкой, а также с севера, где сейчас идут бои за село Новый Комар, куда ВСУ бросают свои подразделения, чтобы оттеснить российскую армию. "Попытки противника контратаковать пресекаются нашими войсками", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20241209/lnr-1988083900.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины