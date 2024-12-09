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"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.12.2024
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
Киевский режим чувствует, что на фронте им удачи не видать, поэтому терроризирует мирное население, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:27
2024-12-09T08:27
2024-12-09T08:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевский режим чувствует, что на фронте им удачи не видать, поэтому терроризирует мирное население, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html
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херсонская область , владимир сальдо, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
Сальдо: режим Зеленского чувствует, что на фронте им удачи не видать