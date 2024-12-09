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"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 09.12.2024 (обновлено: 08:31 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svo-1988078759.html
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.12.2024
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте
Киевский режим чувствует, что на фронте им удачи не видать, поэтому терроризирует мирное население, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:27
2024-12-09T08:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевский режим чувствует, что на фронте им удачи не видать, поэтому терроризирует мирное население, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
"Удачи не видать". Сальдо рассказал о положении ВСУ на фронте

Сальдо: режим Зеленского чувствует, что на фронте им удачи не видать

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киевский режим чувствует, что на фронте им удачи не видать, поэтому терроризирует мирное население, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Режим (Владимира) Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше именно мирных жителей", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраина
 
 
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