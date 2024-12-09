https://ria.ru/20241209/sudno-1988068462.html

Глава KMZ сообщил о передаче двух обстановочных судов проекта 3050

Глава KMZ сообщил о передаче двух обстановочных судов проекта 3050 - РИА Новости, 09.12.2024

Глава KMZ сообщил о передаче двух обстановочных судов проекта 3050

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) передал заказчику два обстановочных судна проекта 3050, таким образом в уходящем году... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:52

2024-12-09T02:52

2024-12-09T03:08

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) передал заказчику два обстановочных судна проекта 3050, таким образом в уходящем году всего построено шесть подобных судов, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Обстановочные суда проекта 3050 нужны для прокладки водных путей, контроля глубин, определения фарватеров, расстановки буев на внутренних водах России. KMZ заключил в 2023 году контракт с "Речфлотом" на строительство 13 таких судов. "Мы идем в соответствие с графиком: спустили на воду еще два судна по заказу "Речфлота". На сегодняшний день из 13 судов уже шесть построены и четыре переданы заказчику, остальные находятся на разных этапах строительства", - сказал Даниленко. По его словам, на рубеже 2024-2025 годов планируется провести швартовые испытания еще двух судов. Холдинг KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. Этот холдинг является одним из крупнейших предприятий ВПК на северо-западе России.

https://ria.ru/20241114/kmz-1983641087.html

https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html

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