Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Суд в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Одинцовский городской суд Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.30 мск. Как ожидается, на нем будет оглашено решение по иску.
Изначально итоговое заседание должно было состояться 25 ноября, однако из-за болезни судьи оно было отложено.
В иске Генпрокуратура заявляет, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.
Суд прекратил деятельность объединения "Родина" по иску Минюста
4 декабря, 04:27
В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.