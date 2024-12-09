https://ria.ru/20241209/sud-1988063318.html

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе - РИА Новости, 09.12.2024

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:40

2024-12-09T00:40

2024-12-09T02:18

барвиха

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий мазепин

аркадий новиков

генеральная прокуратура рф

минмособлимущество

уралхим

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 11.30 мск. Как ожидается, на нем будет оглашено решение по иску. Изначально итоговое заседание должно было состояться 25 ноября, однако из-за болезни судьи оно было отложено. В иске Генпрокуратура заявляет, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору. Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура. Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество. Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.

https://ria.ru/20241119/sud-1984507097.html

https://ria.ru/20241204/minjust-1987221008.html

https://ria.ru/20241204/sud-1987343249.html

барвиха

россия

московская область (подмосковье)

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барвиха, россия, московская область (подмосковье), дмитрий мазепин, аркадий новиков, генеральная прокуратура рф, минмособлимущество, уралхим