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Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе - РИА Новости, 09.12.2024
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00:40 09.12.2024 (обновлено: 02:18 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/sud-1988063318.html
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе - РИА Новости, 09.12.2024
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:40
2024-12-09T02:18
барвиха
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий мазепин
аркадий новиков
генеральная прокуратура рф
минмособлимущество
уралхим
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 11.30 мск. Как ожидается, на нем будет оглашено решение по иску. Изначально итоговое заседание должно было состояться 25 ноября, однако из-за болезни судьи оно было отложено. В иске Генпрокуратура заявляет, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору. Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура. Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество. Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.
https://ria.ru/20241119/sud-1984507097.html
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барвиха
россия
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барвиха, россия, московская область (подмосковье), дмитрий мазепин, аркадий новиков, генеральная прокуратура рф, минмособлимущество, уралхим
Барвиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Мазепин, Аркадий Новиков, Генеральная прокуратура РФ, Минмособлимущество, Уралхим
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Суд в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

© Фото : Одинцовский городской суд Московской областиОдинцовский городской суд Московской области
Одинцовский городской суд Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Одинцовский городской суд Московской области
Одинцовский городской суд Московской области. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 9 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области в понедельник поведёт заключительное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.30 мск. Как ожидается, на нем будет оглашено решение по иску.
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Изначально итоговое заседание должно было состояться 25 ноября, однако из-за болезни судьи оно было отложено.
В иске Генпрокуратура заявляет, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.
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В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.
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БарвихаРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий МазепинАркадий НовиковГенеральная прокуратура РФМинмособлимуществоУралхим
 
 
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