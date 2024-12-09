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Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
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13:42 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/strigunkov-1988155864.html
Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей
Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей
Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 миллионов рублей, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:42
2024-12-09T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
светлана стригункова
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 миллионов рублей, более 70% она забирала себе, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала. "Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками", - сказал он. По словам Бастрыкина, Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 15.00 мск.
https://ria.ru/20241205/krasnojarsk-1987449720.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, светлана стригункова , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Светлана Стригункова , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей

Бастрыкин заявил, что Стригункова получила взяток на более 170 миллионов рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСветлана Стригункова в суде
Светлана Стригункова в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Светлана Стригункова в суде
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 миллионов рублей, более 70% она забирала себе, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала.
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"Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками", - сказал он.
По словам Бастрыкина, Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 15.00 мск.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСветлана СтригунковаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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