https://ria.ru/20241209/strigunkov-1988155864.html

Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей

Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024

Стригункова за несколько лет получила взяток на более 170 миллионов рублей

Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 миллионов рублей, РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:42

2024-12-09T13:42

2024-12-09T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

светлана стригункова

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942338737_0:278:843:752_1920x0_80_0_0_f0e68c2729789d9b0ecea154ea7d7889.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 миллионов рублей, более 70% она забирала себе, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала. "Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками", - сказал он. По словам Бастрыкина, Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 15.00 мск.

https://ria.ru/20241205/krasnojarsk-1987449720.html

https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, светлана стригункова , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон