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У США нет данных о статусе российских сил в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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23:47 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ssha-1988287750.html
У США нет данных о статусе российских сил в Сирии
У США нет данных о статусе российских сил в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
У США нет данных о статусе российских сил в Сирии
Правительство США не располагает данными о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии после смены власти в арабской стране, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:47
2024-12-09T23:47
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Правительство США не располагает данными о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии после смены власти в арабской стране, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, а безопасность этих баз является очень важным вопросом. Он добавил, что власти РФ делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз. "У нас нет информации касательно статуса этих (российских) баз", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга. При этом он утверждает, что, по мнению Вашингтона, Москве якобы "следует за многое ответить перед сирийским народом", в том числе за сотрудничество с правительством Башара Асада. "Что касается позиции США, то в конечно счете сирийцам решать (вопрос о судьбе пребывания сил РФ - ред.), а не народу США", - добавил американский дипломат. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция до сих пор действует без разрешения официальных властей страны. При этом еще в сентябре 2015 года действовавшие тогда официальные сирийские власти обратились за военной помощью к РФ, тогда же ВКС РФ приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по террористам на территории Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
У США нет данных о статусе российских сил в Сирии

Госдеп: у США нет данных о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Правительство США не располагает данными о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии после смены власти в арабской стране, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, а безопасность этих баз является очень важным вопросом. Он добавил, что власти РФ делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.
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"У нас нет информации касательно статуса этих (российских) баз", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга.
При этом он утверждает, что, по мнению Вашингтона, Москве якобы "следует за многое ответить перед сирийским народом", в том числе за сотрудничество с правительством Башара Асада.
"Что касается позиции США, то в конечно счете сирийцам решать (вопрос о судьбе пребывания сил РФ - ред.), а не народу США", - добавил американский дипломат.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция до сих пор действует без разрешения официальных властей страны.
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При этом еще в сентябре 2015 года действовавшие тогда официальные сирийские власти обратились за военной помощью к РФ, тогда же ВКС РФ приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по террористам на территории Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
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