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У США нет данных о статусе российских сил в Сирии

У США нет данных о статусе российских сил в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

У США нет данных о статусе российских сил в Сирии

Правительство США не располагает данными о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии после смены власти в арабской стране, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:47

2024-12-09T23:47

2024-12-09T23:47

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Правительство США не располагает данными о возможных подвижках в статусе российских сил в Сирии после смены власти в арабской стране, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, а безопасность этих баз является очень важным вопросом. Он добавил, что власти РФ делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз. "У нас нет информации касательно статуса этих (российских) баз", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга. При этом он утверждает, что, по мнению Вашингтона, Москве якобы "следует за многое ответить перед сирийским народом", в том числе за сотрудничество с правительством Башара Асада. "Что касается позиции США, то в конечно счете сирийцам решать (вопрос о судьбе пребывания сил РФ - ред.), а не народу США", - добавил американский дипломат. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция до сих пор действует без разрешения официальных властей страны. При этом еще в сентябре 2015 года действовавшие тогда официальные сирийские власти обратились за военной помощью к РФ, тогда же ВКС РФ приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по террористам на территории Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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