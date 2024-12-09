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США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп
США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.12.2024
США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп
Правительство США не предвидело возможность падения правительства экс-президента Сирии Башара Асада, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:38
2024-12-09T23:38
2024-12-09T23:38
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Правительство США не предвидело возможность падения правительства экс-президента Сирии Башара Асада, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы напрямую не предвидели падения Асада, но мы определенно видели, что его режим был сильно ослаблен", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга. Как отметил дипломат, такое развитие событий стало возможным благодаря якобы ослаблению позиций ключевых союзников Асада в регионе в лице России, Ирана и шиитского движения "Хезболлах", а также международному давлению на Сирию, в том числе со стороны США. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США не предвидели возможность падения правительства Асада, заявил Госдеп
Миллер: США не предвидели возможность падения правительства Асада
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Правительство США не предвидело возможность падения правительства экс-президента Сирии Башара Асада, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы напрямую не предвидели падения Асада
, но мы определенно видели, что его режим был сильно ослаблен", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга.
Как отметил дипломат, такое развитие событий стало возможным благодаря якобы ослаблению позиций ключевых союзников Асада в регионе в лице России, Ирана и шиитского движения "Хезболлах", а также международному давлению на Сирию, в том числе со стороны США.
Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.