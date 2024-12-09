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WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 09.12.2024
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23:25 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285875.html
WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare
WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 09.12.2024
WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare
Власти США столкнулась с всплеском народной симпатии к подозреваемому в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:25
2024-12-09T23:25
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США столкнулась с всплеском народной симпатии к подозреваемому в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, пишет газета Wall Street Journal. "Власти столкнулись с неожиданной проблемой: народная симпатия к убийце", - пишет издание. По данным газеты, люди прославляли подозреваемого, как народного героя, который нанес удар по коммерческой системе здравоохранения. Как отмечает Wall Street Journal, в соцсетях даже предлагали отправлять полиции фейковые наводки или одеться как убийца, чтобы запутать правоохранителей. Томпсон был убит 4 декабря утром на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
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в мире, сша, фбр, нью-йорк (город), пенсильвания
В мире, США, ФБР, Нью-Йорк (город), Пенсильвания
WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare

WSJ: в США наблюдается всплеск народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© New York City Police Department
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США столкнулась с всплеском народной симпатии к подозреваемому в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, пишет газета Wall Street Journal.
"Власти столкнулись с неожиданной проблемой: народная симпатия к убийце", - пишет издание.
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
По данным газеты, люди прославляли подозреваемого, как народного героя, который нанес удар по коммерческой системе здравоохранения. Как отмечает Wall Street Journal, в соцсетях даже предлагали отправлять полиции фейковые наводки или одеться как убийца, чтобы запутать правоохранителей.
Томпсон был убит 4 декабря утром на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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