WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare
WSJ: в США наблюдается всплеск народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare
© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© New York City Police Department
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США столкнулась с всплеском народной симпатии к подозреваемому в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, пишет газета Wall Street Journal.
"Власти столкнулись с неожиданной проблемой: народная симпатия к убийце", - пишет издание.
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
По данным газеты, люди прославляли подозреваемого, как народного героя, который нанес удар по коммерческой системе здравоохранения. Как отмечает Wall Street Journal, в соцсетях даже предлагали отправлять полиции фейковые наводки или одеться как убийца, чтобы запутать правоохранителей.
Томпсон был убит 4 декабря утром на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.