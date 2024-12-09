По делу о громком убийстве в Нью-Йорке задержали критика медстрахования
NYT: по делу об убийстве главы UnitedHealthcare задержали критика медстрахования
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. По делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона задержали критика системы медобеспечения, сообщает газета New York Times.
"Написанный от руки манифест с критикой компаний системы здравоохранения за то, что они ставят доходы важнее заботы, найден у человека, которого задержали в Алтуне (штат Пенсильвания)", - передает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи пока не говорят о прямой связи задержанного с преступлением, сообщали ранее американские СМИ.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.