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По делу о громком убийстве в Нью-Йорке задержали критика медстрахования

По делу о громком убийстве в Нью-Йорке задержали критика медстрахования - РИА Новости, 09.12.2024

По делу о громком убийстве в Нью-Йорке задержали критика медстрахования

По делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона задержали критика системы медобеспечения, сообщает газета... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:20

2024-12-09T23:20

2024-12-09T23:20

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. По делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона задержали критика системы медобеспечения, сообщает газета New York Times. "Написанный от руки манифест с критикой компаний системы здравоохранения за то, что они ставят доходы важнее заботы, найден у человека, которого задержали в Алтуне (штат Пенсильвания)", - передает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи пока не говорят о прямой связи задержанного с преступлением, сообщали ранее американские СМИ. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

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