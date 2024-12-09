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Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет - РИА Новости, 09.12.2024
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23:15 09.12.2024 (обновлено: 23:25 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет - РИА Новости, 09.12.2024
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:15
2024-12-09T23:25
в мире
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государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине."В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, призывает ли Украину администрация США расширить мобилизацию.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет

Госдеп: 18-летние новобранцы ВСУ будут экипированы в случае их мобилизации

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине.
"В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, призывает ли Украину администрация США расширить мобилизацию.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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В миреУкраинаСШАКиевЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
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