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Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет - РИА Новости, 09.12.2024
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:15
2024-12-09T23:15
2024-12-09T23:25
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине."В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, призывает ли Украину администрация США расширить мобилизацию.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
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Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
Госдеп: 18-летние новобранцы ВСУ будут экипированы в случае их мобилизации