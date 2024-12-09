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В США задержали вероятного убийцу главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 09.12.2024
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23:15 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285015.html
В США задержали вероятного убийцу главы UnitedHealthcare
В США задержали вероятного убийцу главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 09.12.2024
В США задержали вероятного убийцу главы UnitedHealthcare
Силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона;... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:15
2024-12-09T23:15
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НЬЮ-ЙОРК, 9 дек - РИА Новости. Силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald"s в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Его поймали в понедельник утром (по местному времени) в Алтуне (штат Пенсильвания). "Подозреваемый находился в McDonald's и был опознан сотрудником, который затем вызвал местную полицию. Прибывшие на место полицейские допросили подозреваемого, который вел себя подозрительно и имел при себе несколько поддельных удостоверений личности, а также паспорт США", - сказала Тиш в ходе пресс-конференции. Также полицейские нашли у Манджоне оружие и одежду - и то, и другое, по заверению комиссара полиции, походит на предметы, которые использовал убийца главы страховой компании. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
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в мире, пенсильвания, сша, нью-йорк (город)
В мире, Пенсильвания, США, Нью-Йорк (город)
В США задержали вероятного убийцу главы UnitedHealthcare

Полиция Нью-Йорка: вероятного убийцу главы UnitedHealthcare задержали

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© New York City Police Department
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НЬЮ-ЙОРК, 9 дек - РИА Новости. Силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald"s в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.
По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Его поймали в понедельник утром (по местному времени) в Алтуне (штат Пенсильвания).
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"Подозреваемый находился в McDonald's и был опознан сотрудником, который затем вызвал местную полицию. Прибывшие на место полицейские допросили подозреваемого, который вел себя подозрительно и имел при себе несколько поддельных удостоверений личности, а также паспорт США", - сказала Тиш в ходе пресс-конференции.
Также полицейские нашли у Манджоне оружие и одежду - и то, и другое, по заверению комиссара полиции, походит на предметы, которые использовал убийца главы страховой компании.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
 
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