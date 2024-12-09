Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post
Власти США застигнуты врасплох уходом Асада от власти в Сирии
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США были застигнуты врасплох уходом президента Сирии Башара Асада от власти в стране и выразили неуверенность в том, что оппозиционные силы будут гуманно и эффективно управлять страной, сообщает издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Как пишет издание, "многие части правительства США были застигнуты врасплох" уходом Асада, "включая давних сторонников отстранения Асада". "Чиновники США далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманным или эффективным образом", - говорится в сообщении.
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По данным издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена активно взаимодействуют со странами, имеющими общие границы с Сирией, поскольку стремятся извлечь выгоду из "угрожающей широкому кругу региональных игроков" нестабильности в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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