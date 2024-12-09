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Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post - РИА Новости, 09.12.2024
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12:27 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ssha-1988127111.html
Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post
Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post - РИА Новости, 09.12.2024
Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post
Власти США были застигнуты врасплох уходом президента Сирии Башара Асада от власти в стране и выразили неуверенность в том, что оппозиционные силы будут гуманно РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:27
2024-12-09T12:27
в мире
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сирия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США были застигнуты врасплох уходом президента Сирии Башара Асада от власти в стране и выразили неуверенность в том, что оппозиционные силы будут гуманно и эффективно управлять страной, сообщает издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Как пишет издание, "многие части правительства США были застигнуты врасплох" уходом Асада, "включая давних сторонников отстранения Асада". "Чиновники США далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманным или эффективным образом", - говорится в сообщении. По данным издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена активно взаимодействуют со странами, имеющими общие границы с Сирией, поскольку стремятся извлечь выгоду из "угрожающей широкому кругу региональных игроков" нестабильности в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, джо байден
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Джо Байден
Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post

Власти США застигнуты врасплох уходом Асада от власти в Сирии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти США были застигнуты врасплох уходом президента Сирии Башара Асада от власти в стране и выразили неуверенность в том, что оппозиционные силы будут гуманно и эффективно управлять страной, сообщает издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Как пишет издание, "многие части правительства США были застигнуты врасплох" уходом Асада, "включая давних сторонников отстранения Асада". "Чиновники США далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманным или эффективным образом", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
По данным издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена активно взаимодействуют со странами, имеющими общие границы с Сирией, поскольку стремятся извлечь выгоду из "угрожающей широкому кругу региональных игроков" нестабильности в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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Байден призвал привлечь Асада к ответственности
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