США поддерживают связь с оппозиционными силами в Сирии, пишет WP
WP: США поддерживают связь с оппозицией в Сирии, включая "Хайят Тахрир аш-Шам"
© AP Photo / Ghaith AlsayedДамаск, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США поддерживают связь с оппозиционными силами в Сирии, включая движение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), допуская исключения её из списка террористических групп для налаживания с ней более тесных связей, сообщает издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновник заявил, что американские власти поддерживают связь со всеми группировками, участвующими в боевых действиях в Сирии, включая главную группировку... "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая... по-прежнему числится в списке террористических организаций США... На вопрос о том, лишит ли правительство США группировку статуса террористической, что позволило бы США наладить с ней более тесные контакты и сотрудничество, чиновник не исключил этого", - говорится в сообщении.
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Как сообщил изданию американский чиновник, администрация президента США Джо Байдена проводит оценку деятельности ХТШ "в режиме реального времени" и обдумывает вопрос о том, следует ли исключить группировку из списка иностранных террористических организаций.
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"Мы должны быть умными… а также очень внимательными и прагматичными в отношении реалий в зоне боевых действий", - заявил чиновник изданию.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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