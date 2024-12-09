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Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду

Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду - РИА Новости, 09.12.2024

Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду

США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:34

2024-12-09T02:34

2024-12-09T02:39

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, энтони блинкен, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024