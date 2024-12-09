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Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
02:34 09.12.2024 (обновлено: 02:39 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ssha-1988067800.html
Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:34
2024-12-09T02:39
в мире
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сирия
башар асад
энтони блинкен
джо байден
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, энтони блинкен, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Энтони Блинкен, Джо Байден, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Блинкен пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду

Блинкен: США поддержат усилия по привлечению к ответственности помогавших Асаду

© AP Photo / Virginia MayoЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США поддержат международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
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В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон
Вчера, 23:36
Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Вчера, 22:11
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияБашар АсадЭнтони БлинкенДжо БайденОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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