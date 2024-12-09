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В Пермском крае начали проверку после гибели трех рыбаков на реках - РИА Новости, 09.12.2024
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21:06 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sk-1988275808.html
В Пермском крае начали проверку после гибели трех рыбаков на реках
В Пермском крае начали проверку после гибели трех рыбаков на реках - РИА Новости, 09.12.2024
В Пермском крае начали проверку после гибели трех рыбаков на реках
Следователи начали проверку после гибели трех рыбаков на реках в Пермском крае, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:06
2024-12-09T21:06
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели трех рыбаков на реках в Пермском крае, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в реке Яйва в Березниковском округе обнаружено тело 75-летнего мужчины. Он провалился под лед в начале декабря во время рыбалки. В реке Чусовой в пермском микрорайоне Голованово при аналогичных обстоятельствах утонули ещё два мужчины: одному было 52 года, второму - 51 год. Их тела нашли 8 декабря. "Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми и следственным отделом по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю проводятся процессуальные проверки по факту обнаружения тел мужчин в водоемах Пермского края", - говорится в сообщении. В управлении призывают жителей не выходить на неокрепший лёд.
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пермский край
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае начали проверку после гибели трех рыбаков на реках

СК начал проверку после гибели трех мужчин в пермских реках во время рыбалки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели трех рыбаков на реках в Пермском крае, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в реке Яйва в Березниковском округе обнаружено тело 75-летнего мужчины. Он провалился под лед в начале декабря во время рыбалки. В реке Чусовой в пермском микрорайоне Голованово при аналогичных обстоятельствах утонули ещё два мужчины: одному было 52 года, второму - 51 год. Их тела нашли 8 декабря.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми и следственным отделом по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю проводятся процессуальные проверки по факту обнаружения тел мужчин в водоемах Пермского края", - говорится в сообщении.
В управлении призывают жителей не выходить на неокрепший лёд.
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