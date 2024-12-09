https://ria.ru/20241209/sk-1988254548.html

Суд вынес наказание украинцу, отдавшему приказ убивать гражданских

Суд вынес наказание украинцу, отдавшему приказ убивать гражданских - РИА Новости, 09.12.2024

Суд вынес наказание украинцу, отдавшему приказ убивать гражданских

Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца нацгвардии Украины Дениса Хмелевского, в 2022 году отдавшего преступный приказ об убийстве... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:00

2024-12-09T19:00

2024-12-09T19:14

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

украина

мариуполь

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца нацгвардии Украины Дениса Хмелевского, в 2022 году отдавшего преступный приказ об убийстве гражданских в Мариуполе, сообщили РИА Новости в СК РФ.Следствием и судом установлено, что 25 марта 2022 года Хмелевский с сослуживцами находились на наблюдательной позиции в одном из многоквартирных жилых домов города Мариуполя ДНР. Обнаружив на лестничном марше двух гражданских мужчин, не участвовавших в вооруженном конфликте, они задержали их и произвели досмотр, убедившись, что те не представляют какой-либо опасности. Тем не менее Хмелевский, руководствуясь распоряжением вышестоящего командования и полагая, что указанные лица занимают пророссийскую позицию, отдал преступный приказ об их убийстве. Указанный приказ был исполнен подчиненным ему военнослужащим, который произвел не менее 11 выстрелов из автомата в двух мужчин, в результате чего они скончались на месте происшествия."Доказательства, собранные ГСУ Следственного комитета РФ, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора старшему пулеметчику 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины Денису Хмелевскому. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговором суда Хмелевскому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20241202/azov-1986820220.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, мариуполь