Суд вынес наказание украинцу, отдавшему приказ убивать гражданских
Суд приговорил к 24 годам украинца, отдавшего приказ убивать людей в Мариуполе
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца нацгвардии Украины Дениса Хмелевского, в 2022 году отдавшего преступный приказ об убийстве гражданских в Мариуполе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 25 марта 2022 года Хмелевский с сослуживцами находились на наблюдательной позиции в одном из многоквартирных жилых домов города Мариуполя ДНР. Обнаружив на лестничном марше двух гражданских мужчин, не участвовавших в вооруженном конфликте, они задержали их и произвели досмотр, убедившись, что те не представляют какой-либо опасности. Тем не менее Хмелевский, руководствуясь распоряжением вышестоящего командования и полагая, что указанные лица занимают пророссийскую позицию, отдал преступный приказ об их убийстве. Указанный приказ был исполнен подчиненным ему военнослужащим, который произвел не менее 11 выстрелов из автомата в двух мужчин, в результате чего они скончались на месте происшествия.
"Доказательства, собранные ГСУ Следственного комитета РФ, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора старшему пулеметчику 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины Денису Хмелевскому. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговором суда Хмелевскому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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