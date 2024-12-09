https://ria.ru/20241209/sk-1988204499.html

СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино

СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино - РИА Новости, 09.12.2024

СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в подмосковном... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:35

2024-12-09T16:35

2024-12-09T17:10

происшествия

пушкино

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.Ранее РИА Новости сообщали в пресс-службе МЧС РФ, что часть стен и перекрытий производственно-складского здания обрушились после пожара в городском округе Пушкино в Подмосковье, внутри помещения, по словам очевидцев, могут находиться три человека. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 24 человека и семь единиц техники."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статья 217 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 9 декабря 2024 года в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен здания.

https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье 2024-12-09T16:35 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, пушкино, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)