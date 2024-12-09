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СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино
СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино - РИА Новости, 09.12.2024
СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино
Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в подмосковном... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:35
2024-12-09T16:35
2024-12-09T17:10
происшествия
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.Ранее РИА Новости сообщали в пресс-службе МЧС РФ, что часть стен и перекрытий производственно-складского здания обрушились после пожара в городском округе Пушкино в Подмосковье, внутри помещения, по словам очевидцев, могут находиться три человека. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 24 человека и семь единиц техники."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статья 217 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 9 декабря 2024 года в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен здания.
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
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Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье
Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье
2024-12-09T16:35
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происшествия, пушкино, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после обрушения стен складского помещения в Пушкино
СК возбудил дело о нарушении безопасности после обрушения в Пушкино