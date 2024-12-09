https://ria.ru/20241209/sk-1988181325.html

СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни

СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни - РИА Новости, 09.12.2024

СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни

СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

оон

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего казна недополучила таможенных платежей более 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшей и.о. заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями... Обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал он. По данным следствия, Башкатова действовала в интересах ООО "Авиаброкер". Своими указаниями подчиненным сотрудникам Шереметьевской таможни декларируемые самолеты были незаконно попали под льготную категорию. "Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей", - добавил Бастрыкин. Глава СК РФ отметил, что на основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии), оон