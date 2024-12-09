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СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни - РИА Новости, 09.12.2024
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15:02 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sk-1988181325.html
СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни
СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни - РИА Новости, 09.12.2024
СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни
СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:02
2024-12-09T15:02
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего казна недополучила таможенных платежей более 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшей и.о. заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями... Обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал он. По данным следствия, Башкатова действовала в интересах ООО "Авиаброкер". Своими указаниями подчиненным сотрудникам Шереметьевской таможни декларируемые самолеты были незаконно попали под льготную категорию. "Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей", - добавил Бастрыкин. Глава СК РФ отметил, что на основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии), оон
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная таможенная служба (ФТС России), ООН
СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни

СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни Башкатовой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК расследовал дело бывшей и.о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего казна недополучила таможенных платежей более 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшей и.о. заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями... Обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
Вчера, 03:16
По данным следствия, Башкатова действовала в интересах ООО "Авиаброкер". Своими указаниями подчиненным сотрудникам Шереметьевской таможни декларируемые самолеты были незаконно попали под льготную категорию. "Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей", - добавил Бастрыкин.
Глава СК РФ отметил, что на основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 03:46
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная таможенная служба (ФТС России)ООН
 
 
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