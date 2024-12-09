https://ria.ru/20241209/sk-1988075407.html

СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом

СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом - РИА Новости, 09.12.2024

СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом

СК РФ разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации, признания вещественными... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:10

2024-12-09T07:10

2024-12-09T07:10

александр бастрыкин

оон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК РФ разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. О необходимость признания цифровой валюты имуществом глава ведомства говорил еще в 2020 году в интервью РИА Новости. Тогда он заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения. "В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он. Бастрыкин добавил, что сейчас указанный законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html

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александр бастрыкин, оон, следственный комитет россии (ск рф)