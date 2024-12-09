Рейтинг@Mail.ru
СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/sk-1988075407.html
СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом
СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом - РИА Новости, 09.12.2024
СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом
СК РФ разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации, признания вещественными... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:10
2024-12-09T07:10
александр бастрыкин
оон
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_0:100:1230:792_1920x0_80_0_0_d0acd446cd7d9edb386c2fbdc60c3e7a.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК РФ разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. О необходимость признания цифровой валюты имуществом глава ведомства говорил еще в 2020 году в интервью РИА Новости. Тогда он заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения. "В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он. Бастрыкин добавил, что сейчас указанный законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_96:0:1189:820_1920x0_80_0_0_9082de6f67236a5326183bb475b4e643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом

Бастрыкин: СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК РФ разработал проект закона, которым цифровая валюта признается имуществом, а также определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
О необходимость признания цифровой валюты имуществом глава ведомства говорил еще в 2020 году в интервью РИА Новости. Тогда он заявлял, что признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
03:16
"В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона, определяется порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста на данное имущество, а также перечисляются особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что сейчас указанный законопроект находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей
03:46
 
Александр БастрыкинООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала