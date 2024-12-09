https://ria.ru/20241209/sk-1988072397.html

СК разработал проект закона о конфискации имущества при мошенничестве

СК разработал проект закона о конфискации имущества при мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2024

СК разработал проект закона о конфискации имущества при мошенничестве

СК России разработал проект федерального закона, устанавливающий возможность конфисковывать имущество, которое было получено при совершении мошенничества или... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:18

2024-12-09T05:18

2024-12-09T05:55

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК России разработал проект федерального закона, устанавливающий возможность конфисковывать имущество, которое было получено при совершении мошенничества или растраты, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он добавил, сейчас можно конфисковать имущество, которое получено, например, при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями и ряда других преступлений. Однако в этом перечне нет таких составов преступлений, как мошенничество и растрата, в случае их совершения с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере. Глава СК РФ пояснил, что это виды хищений, где зачастую ущерб измеряется очень значительными суммами. Он полагает, что конфискацию необходимо распространить на имущество, полученное при совершении таких преступлений. "В этих целях сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока", - сказал Бастрыкин. Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области, установлен 9 декабря.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон