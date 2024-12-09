https://ria.ru/20241209/siriya-1988280770.html

Венгрия и Израиль выступили против смены власти в Сирии

Венгрия и Израиль выступили против смены власти в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Венгрия и Израиль выступили против смены власти в Сирии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с израильским коллегой Гидеоном Сааром ситуацию в Сирии, главы... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:16

2024-12-09T22:16

2024-12-09T22:16

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БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с израильским коллегой Гидеоном Сааром ситуацию в Сирии, главы внешнеполитических ведомств двух стран выступили против прихода к власти на Ближнем Востоке экстремистских группировок, Будапешт выступил за сохранение прав религиозных общин. "Мы согласились, что и Венгрия, и Израиль заинтересованы в мире, спокойствии и стабильности во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы никакая экстремистская идеология и никакая экстремистская группировка не смогли прийти к власти в регионе или какой-либо из его стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что "особое внимание следует уделять полному соблюдению прав религиозных общин и меньшинств и безопасности этих общин". "Мы, венгры, с особой чуткостью следим за развитием судеб христианских общин, постоянно оказываем им гуманитарную помощь и в то же время ожидаем от международного сообщества уважения прав религиозных меньшинств", - добавил министр. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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