https://ria.ru/20241209/siriya-1988227950.html
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии
Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:53
2024-12-09T17:53
2024-12-09T17:53
религия
дамаск (город)
сирия
русская православная церковь
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава, представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Божией милостью представительство Русской православной церкви в Дамаске не пострадало… Прямого взаимодействия с силами, контролирующими город, у представительства не было. В районе, в котором находится представительство, обстановка относительно спокойная. Есть вода, электричество и слабый Интернет", – сказал архимандрит РИА Новости в понедельник, отвечая на вопросы, повреждено ли представительство и есть ли пострадавшие среди его сотрудников или прихожан. Архимандрит Филипп отметил, что в минувшее воскресенье богослужения в православных храмах Дамаска не совершались. "В том числе и не было богослужения в храме священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви", – добавил он.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дамаск (город), сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024
Религия, Дамаск (город), Сирия, Русская православная церковь, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии
Представитель патриарха: здание представительства РПЦ в Дамаске не пострадало