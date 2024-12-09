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Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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Религия
 
17:53 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988227950.html
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии
Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:53
2024-12-09T17:53
религия
дамаск (город)
сирия
русская православная церковь
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава, представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Божией милостью представительство Русской православной церкви в Дамаске не пострадало… Прямого взаимодействия с силами, контролирующими город, у представительства не было. В районе, в котором находится представительство, обстановка относительно спокойная. Есть вода, электричество и слабый Интернет", – сказал архимандрит РИА Новости в понедельник, отвечая на вопросы, повреждено ли представительство и есть ли пострадавшие среди его сотрудников или прихожан. Архимандрит Филипп отметил, что в минувшее воскресенье богослужения в православных храмах Дамаска не совершались. "В том числе и не было богослужения в храме священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви", – добавил он.
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дамаск (город), сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024
Религия, Дамаск (город), Сирия, Русская православная церковь, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии

Представитель патриарха: здание представительства РПЦ в Дамаске не пострадало

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава, представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев).
"Божией милостью представительство Русской православной церкви в Дамаске не пострадало… Прямого взаимодействия с силами, контролирующими город, у представительства не было. В районе, в котором находится представительство, обстановка относительно спокойная. Есть вода, электричество и слабый Интернет", – сказал архимандрит РИА Новости в понедельник, отвечая на вопросы, повреждено ли представительство и есть ли пострадавшие среди его сотрудников или прихожан.
Архимандрит Филипп отметил, что в минувшее воскресенье богослужения в православных храмах Дамаска не совершались.
"В том числе и не было богослужения в храме священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви", – добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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РелигияДамаск (город)СирияРусская православная церковьОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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