https://ria.ru/20241209/siriya-1988227950.html

Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии

Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Представительство РПЦ в Дамаске не пострадало из-за событий в Сирии

Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:53

2024-12-09T17:53

2024-12-09T17:53

религия

дамаск (город)

сирия

русская православная церковь

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске не пострадали в ходе событий в Сирии, сообщил РИА Новости его глава, представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Божией милостью представительство Русской православной церкви в Дамаске не пострадало… Прямого взаимодействия с силами, контролирующими город, у представительства не было. В районе, в котором находится представительство, обстановка относительно спокойная. Есть вода, электричество и слабый Интернет", – сказал архимандрит РИА Новости в понедельник, отвечая на вопросы, повреждено ли представительство и есть ли пострадавшие среди его сотрудников или прихожан. Архимандрит Филипп отметил, что в минувшее воскресенье богослужения в православных храмах Дамаска не совершались. "В том числе и не было богослужения в храме священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви", – добавил он.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

дамаск (город)

сирия

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Ольга Фомченкова

дамаск (город), сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024