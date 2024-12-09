https://ria.ru/20241209/siriya-1988225021.html
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу - РИА Новости, 09.12.2024
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу
Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:41
2024-12-09T17:41
2024-12-09T17:41
религия
сирия
русская православная церковь
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Временно приостановлена работа Центра протезирования и реабилитации, который был открыт при представительстве в марте 2022 года по благословению блаженнейшего патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна Х и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всё это время центр осуществлял свою деятельность по лечению пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии детей", - сказал архимандрит РИА Новости в понедельник.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024
Религия, Сирия, Русская православная церковь, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу
РПЦ заявила о приостановке работы Центра протезирования и реабилитации в Сирии