https://ria.ru/20241209/siriya-1988225021.html

Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу

Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу - РИА Новости, 09.12.2024

Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу

Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:41

2024-12-09T17:41

2024-12-09T17:41

религия

сирия

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Временно приостановлена работа Центра протезирования и реабилитации, который был открыт при представительстве в марте 2022 года по благословению блаженнейшего патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна Х и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всё это время центр осуществлял свою деятельность по лечению пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии детей", - сказал архимандрит РИА Новости в понедельник.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024