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Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу - РИА Новости, 09.12.2024
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Религия
 
17:41 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988225021.html
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу - РИА Новости, 09.12.2024
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу
Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:41
2024-12-09T17:41
религия
сирия
русская православная церковь
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). "Временно приостановлена работа Центра протезирования и реабилитации, который был открыт при представительстве в марте 2022 года по благословению блаженнейшего патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна Х и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всё это время центр осуществлял свою деятельность по лечению пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии детей", - сказал архимандрит РИА Новости в понедельник.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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сирия, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024
Религия, Сирия, Русская православная церковь, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Центр протезирования при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу

РПЦ заявила о приостановке работы Центра протезирования и реабилитации в Сирии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Центр протезирования и реабилитации при представительстве РПЦ в Сирии приостановил работу, сообщил РИА Новости его глава - представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев).
"Временно приостановлена работа Центра протезирования и реабилитации, который был открыт при представительстве в марте 2022 года по благословению блаженнейшего патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна Х и святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всё это время центр осуществлял свою деятельность по лечению пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии детей", - сказал архимандрит РИА Новости в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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РелигияСирияРусская православная церковьОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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