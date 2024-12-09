https://ria.ru/20241209/siriya-1988222506.html

Премьер Сирии назвал восстановление армии делом следующей администрации

Премьер Сирии назвал восстановление армии делом следующей администрации - РИА Новости, 09.12.2024

Премьер Сирии назвал восстановление армии делом следующей администрации

Вопрос восстановления сирийской армии будет делом следующей администрации, заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:34

2024-12-09T17:34

2024-12-09T17:34

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Вопрос восстановления сирийской армии будет делом следующей администрации, заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. "Многие из них (сирийских военнослужащих – ред.) сложили оружие и разошлись по домам. Теперь вопрос восстановления сирийской армии будет делом следующей администрации", - сказал аль-Джаляли. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024