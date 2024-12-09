Премьер Сирии назвал восстановление армии делом следующей администрации
Премьер аль-Джаляли: восстановить сирийскую армию должна следующая администрация
© Фото : SANA Мухаммед Гази аль-Джаляли
© Фото : SANA
Мухаммед Гази аль-Джаляли. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Вопрос восстановления сирийской армии будет делом следующей администрации, заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"Многие из них (сирийских военнослужащих – ред.) сложили оружие и разошлись по домам. Теперь вопрос восстановления сирийской армии будет делом следующей администрации", - сказал аль-Джаляли.
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.