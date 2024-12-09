https://ria.ru/20241209/siriya-1988221862.html

Премьер Сирии: заявления оппозиции совпадают со стремлениями правительства

Премьер Сирии: заявления оппозиции совпадают со стремлениями правительства - РИА Новости, 09.12.2024

Премьер Сирии: заявления оппозиции совпадают со стремлениями правительства

Заявления взявшей власть в Сирии оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится действующее сирийское правительство, готовое к любому возможному... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:32

2024-12-09T17:32

2024-12-09T17:32

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Заявления взявшей власть в Сирии оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится действующее сирийское правительство, готовое к любому возможному сценарию, заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. "На данный момент оговорена необходимость обеспечения дальнейшего функционирования государственных служб и коммунальных предприятий. Мы готовы к любому возможному сценарию, а заявления оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится наш кабмин ради обеспечения стабильности в стране. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот этап прошел гладко", - сказал аль-Джаляли. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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в мире, сирия, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024