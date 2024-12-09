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Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии - РИА Новости, 09.12.2024
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17:15 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988217441.html
Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии
Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии - РИА Новости, 09.12.2024
Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии
Ряд факторов способствовал образованию ситуации, в которой сирийская армия потеряла мотивацию сражаться против своих "братьев", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:15
2024-12-09T17:15
в мире
сирия
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Ряд факторов способствовал образованию ситуации, в которой сирийская армия потеряла мотивацию сражаться против своих "братьев", заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. "Необходимо отметить, что психологические, экономические и социальные факторы способствовали образованию такой ситуации, при которой военнослужащие сирийской армии оказались в состоянии морального коллапса, потеряв какую-либо мотивацию сражаться против своих братьев, особенно в свете тяжелых условий жизни и утраты убежденности в необходимости участия в боях", - сказал аль-Джаляли.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия
В мире, Сирия
Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии

Аль-Джаляли заявил, что САР потеряла мотивацию сражаться против братьев

© Фото : SANA Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : SANA
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Ряд факторов способствовал образованию ситуации, в которой сирийская армия потеряла мотивацию сражаться против своих "братьев", заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"Необходимо отметить, что психологические, экономические и социальные факторы способствовали образованию такой ситуации, при которой военнослужащие сирийской армии оказались в состоянии морального коллапса, потеряв какую-либо мотивацию сражаться против своих братьев, особенно в свете тяжелых условий жизни и утраты убежденности в необходимости участия в боях", - сказал аль-Джаляли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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