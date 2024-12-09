https://ria.ru/20241209/siriya-1988217441.html

Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии

Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии - РИА Новости, 09.12.2024

Премьер Сирии рассказал о причинах морального коллапса армии

Ряд факторов способствовал образованию ситуации, в которой сирийская армия потеряла мотивацию сражаться против своих "братьев", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:15

2024-12-09T17:15

2024-12-09T17:15

в мире

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987973337_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bd2a9bb0a8de39306f362322a1f5f44c.jpg

БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Ряд факторов способствовал образованию ситуации, в которой сирийская армия потеряла мотивацию сражаться против своих "братьев", заявил РИА Новости премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. "Необходимо отметить, что психологические, экономические и социальные факторы способствовали образованию такой ситуации, при которой военнослужащие сирийской армии оказались в состоянии морального коллапса, потеряв какую-либо мотивацию сражаться против своих братьев, особенно в свете тяжелых условий жизни и утраты убежденности в необходимости участия в боях", - сказал аль-Джаляли.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия