https://ria.ru/20241209/siriya-1988207310.html

В Сирии рассказали о будущем российских военных баз

В Сирии рассказали о будущем российских военных баз - РИА Новости, 09.12.2024

В Сирии рассказали о будущем российских военных баз

Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам, сказал РИА Новости член исполнительного аппарата и глава отдела внешних... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:49

2024-12-09T16:49

2024-12-09T17:09

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам, сказал РИА Новости член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави.Таким образом он ответил на вопрос о будущем российских военных баз на территории страны, где недавно сменилась власть."Мы не должны противоречить всем соглашениям, которые отвечают интересам Сирии и продолжают действовать в интересах Сирии, и мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом", - сказал Аль-Асрави.Собеседник агентства также подчеркнул, что в сирийской оппозиции есть силы, которые не занимают враждебную позицию по отношению к России и готовы выстраивать отношения с любой стороной на основе национальных интересов Сирии."Я никогда не займу враждебную позицию по отношению к России или какой-либо другой стране, которая не занимает враждебную позицию по отношению к сирийскому народу, его интересам и интересам его родины", - добавил Аль-Асрави.В этом ключе политик отметил, что его партия "Арабский социал-демократический союз", входящая в сформированную в 2011 году умеренную невооруженную оппозиционную коалицию "Сирийский национальный координационный комитет", готова выстраивать отношения со всеми, кто работает на благо сирийского народа и для восстановления нормального положения в стране, добавив, что каждая сторона, которая отвечает этим критериям, будет "играть свою роль" на территории Сирии."Сирийский национальный координационный комитет" был сформирован на фоне начала антиправительственных протестов в стране в 2011 году рядом левых сирийских партий, включая три основные курдские партии страны. Комитет, позиционирующий себя как "внутренняя оппозиция", принимал активное участие в создании в 2015 году на объединительной конференции в Эр-Рияде "высшего комитета по переговорам", который принимал участие в работе сирийского конституционного комитета в Женеве.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ делают всё необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз. При этом он подчеркнул, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это станет предметом для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html

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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, башар асад, дмитрий песков, москва