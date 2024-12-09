https://ria.ru/20241209/siriya-1988199260.html

Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы

Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы - РИА Новости, 09.12.2024

Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы

Члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии, сообщил РИА Новости представитель оппозиции. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:12

2024-12-09T16:12

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ДОХА, 9 дек — РИА Новости. Члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии, сообщил РИА Новости представитель оппозиции."Идет встреча между главой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аш-Шараа, премьер-министром правительства Сирии Мухаммедом аль-Джаляли и главой работающего в Идлибе правительства спасения Мухаммедом аль-Баширом. Встреча созвана, чтобы определить шаги по передаче власти и предотвратить анархию в Сирии", — сказал собеседник агентства.Среди предлагаемых шагов:С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, идлиб (город)