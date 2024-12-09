Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самолеты продолжают наносить авиаудары по окрестностям Дамаска, рассказала РИА Новости жительница одного из сел в окрестностях сирийской столицы. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила, что Израиль атаковал склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки враждебных ему группировок. С аналогичными заявлениями выступали сирийские СМИ. "Так бомбят, я даже окна открыла. Потому что реально как ветром взрывная волна несётся. Про звуки вообще молчу… Бомбят все, что можно, - склады с оружием, технику, всякие установки ПВО", - рассказала жительница села Ждейде Артуз. В результате ударов в разных местах виден дым от пожаров, отметила собеседница агентства. Она утверждает, что местные жители даже могут разглядеть голубую (предположительно, израильскую - ред.) символику на низко пролетающих самолетах. "Их сбивать сейчас некому, так что они ничего не боятся", - сказала она. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самолеты продолжают наносить авиаудары по окрестностям Дамаска, рассказала РИА Новости жительница одного из сел в окрестностях сирийской столицы.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила, что Израиль атаковал склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки враждебных ему группировок. С аналогичными заявлениями выступали сирийские СМИ.
"Так бомбят, я даже окна открыла. Потому что реально как ветром взрывная волна несётся. Про звуки вообще молчу… Бомбят все, что можно, - склады с оружием, технику, всякие установки ПВО", - рассказала жительница села Ждейде Артуз.
В результате ударов в разных местах виден дым от пожаров, отметила собеседница агентства. Она утверждает, что местные жители даже могут разглядеть голубую (предположительно, израильскую - ред.) символику на низко пролетающих самолетах.
"Их сбивать сейчас некому, так что они ничего не боятся", - сказала она.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
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