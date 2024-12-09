Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988177047.html
Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска
Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.12.2024
Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска
Самолеты продолжают наносить авиаудары по окрестностям Дамаска, рассказала РИА Новости жительница одного из сел в окрестностях сирийской столицы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:53
2024-12-09T14:53
в мире
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самолеты продолжают наносить авиаудары по окрестностям Дамаска, рассказала РИА Новости жительница одного из сел в окрестностях сирийской столицы. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила, что Израиль атаковал склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки враждебных ему группировок. С аналогичными заявлениями выступали сирийские СМИ. "Так бомбят, я даже окна открыла. Потому что реально как ветром взрывная волна несётся. Про звуки вообще молчу… Бомбят все, что можно, - склады с оружием, технику, всякие установки ПВО", - рассказала жительница села Ждейде Артуз. В результате ударов в разных местах виден дым от пожаров, отметила собеседница агентства. Она утверждает, что местные жители даже могут разглядеть голубую (предположительно, израильскую - ред.) символику на низко пролетающих самолетах. "Их сбивать сейчас некому, так что они ничего не боятся", - сказала она. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988171878.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5baca369dab99b8a940a7d4075ea78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Очевидцы сообщили о продолжающихся ударах в окрестностях Дамаска

В окрестностях Дамаска продолжаются авиаудары по военным складам

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Самолеты продолжают наносить авиаудары по окрестностям Дамаска, рассказала РИА Новости жительница одного из сел в окрестностях сирийской столицы.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила, что Израиль атаковал склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки враждебных ему группировок. С аналогичными заявлениями выступали сирийские СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
"Так бомбят, я даже окна открыла. Потому что реально как ветром взрывная волна несётся. Про звуки вообще молчу… Бомбят все, что можно, - склады с оружием, технику, всякие установки ПВО", - рассказала жительница села Ждейде Артуз.
В результате ударов в разных местах виден дым от пожаров, отметила собеседница агентства. Она утверждает, что местные жители даже могут разглядеть голубую (предположительно, израильскую - ред.) символику на низко пролетающих самолетах.
"Их сбивать сейчас некому, так что они ничего не боятся", - сказала она.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Нарышкин рассказал, от чего зависит судьба Сирии
Вчера, 14:33
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
© AP Photo / Ugur Yildirim

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

Обстановка в Дамаске, Сирия

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9
© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

Очереди автомобилей на дорогах, ведущих в Дамаск

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9
© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Обстановка в Дамаске, Сирия

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Израильская бронетехника на границе с Сирией

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9
© AP Photo / Hassan Ammar

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

Горящее здание в Дамаске

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Люди в разграбленной резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

Дым над Дамаском, Сирия

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9
 
В миреСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала