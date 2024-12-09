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Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
13:31 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988150936.html
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ
Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
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БЕЙРУТ, 9 дек — РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: категорически запрещается преследовать сотрудников сирийского телевидения, агентства телерадио вещания, владельцев социальных сетей. Запрещается предъявлять им и какие-либо угрозы", - пишет газета.В качестве наказания за нарушение данного распоряжения установлено лишение свободы сроком на год.
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ

Al-Watan: оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
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БЕЙРУТ, 9 дек — РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
"Главное командование: категорически запрещается преследовать сотрудников сирийского телевидения, агентства телерадио вещания, владельцев социальных сетей. Запрещается предъявлять им и какие-либо угрозы", - пишет газета.
В качестве наказания за нарушение данного распоряжения установлено лишение свободы сроком на год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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