https://ria.ru/20241209/siriya-1988150936.html
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ
Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
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БЕЙРУТ, 9 дек — РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: категорически запрещается преследовать сотрудников сирийского телевидения, агентства телерадио вещания, владельцев социальных сетей. Запрещается предъявлять им и какие-либо угрозы", - пишет газета.В качестве наказания за нарушение данного распоряжения установлено лишение свободы сроком на год.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ
Al-Watan: оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ