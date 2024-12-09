https://ria.ru/20241209/siriya-1988150936.html

Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ

Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

Оппозиция в Сирии запретила притеснять сотрудников государственных СМИ

Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

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БЕЙРУТ, 9 дек — РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: категорически запрещается преследовать сотрудников сирийского телевидения, агентства телерадио вещания, владельцев социальных сетей. Запрещается предъявлять им и какие-либо угрозы", - пишет газета.В качестве наказания за нарушение данного распоряжения установлено лишение свободы сроком на год.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024