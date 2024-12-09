https://ria.ru/20241209/siriya-1988144993.html

Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ

Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ

Командование вооруженной оппозиции в Сирии заявило о запрете принудительного ношения хиджаба для женщин, отметив свободу выбора ношения одежды для женского... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:23

2024-12-09T13:23

2024-12-09T13:26

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции в Сирии заявило о запрете принудительного ношения хиджаба для женщин, отметив свободу выбора ношения одежды для женского пола, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определенную одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом", - пишет газета.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024