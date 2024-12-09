https://ria.ru/20241209/siriya-1988144993.html
Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ
Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ
Командование вооруженной оппозиции в Сирии заявило о запрете принудительного ношения хиджаба для женщин, отметив свободу выбора ношения одежды для женского... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:23
2024-12-09T13:23
2024-12-09T13:26
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Командование вооруженной оппозиции в Сирии заявило о запрете принудительного ношения хиджаба для женщин, отметив свободу выбора ношения одежды для женского пола, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определенную одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом", - пишет газета.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб, пишут СМИ
Al-Watan: оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин надевать хиджаб