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ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле
ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле
Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:50
2024-12-09T12:50
2024-12-09T12:50
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ну и, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены безопасностью российских военных баз в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле
Песков: ВС России в Сирии делают все для обеспечения безопасности военных баз