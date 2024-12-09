https://ria.ru/20241209/siriya-1988134276.html

ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле

ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024

ВС России в Сирии делают все для безопасности военных баз, заявили в Кремле

Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:50

2024-12-09T12:50

2024-12-09T12:50

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ну и, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены безопасностью российских военных баз в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/putin-1988128970.html

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в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024