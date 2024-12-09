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В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
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12:15 09.12.2024 (обновлено: 13:05 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988125324.html
В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ
В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ
Комендантский час вводится в трех городах Сирии - Дамаске, Латакии и Тартусе, он будет действовать с 17.00 до 5.00, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:15
2024-12-09T13:05
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
дамаск (город)
тартус (город)
латакия (город)
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Комендантский час вводится в трех городах Сирии - Дамаске, Латакии и Тартусе, он будет действовать с 17.00 до 5.00, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование объявляет о введении комендантского часа в Дамаске и его окрестностях, в Тартусе и Латакии с пяти вечера до пяти утра",- говорится в сообщении.Отмечается, что комендантский час не будет распространяться, в частности, на бригады скорой помощи, пожарных и силы внутренней безопасности. За нарушение определено наказание - месяц лишения свободы.В Дамаске, крупнейшем городе Сирии, представлены все этноконфессиональные общины страны. В приморских Латакии и Тартусе, как и на всем сирийском побережье, большинство населения составляют алавиты - последователи синкретического учения, которое можно рассматривать как ответвление шиитского ислама. Самыми известными алавитами современности являются Хафез Асад, правивший Сирией с 1971 года до своей кончины в 2000 году, и его сын Башар Асад, унаследовавший за отцом президентский пост и возглавлявший страну до своего свержения в начале декабря 2024 года.Накануне представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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дамаск (город)
тартус (город)
латакия (город)
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), тартус (город), латакия (город)
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (город), Тартус (город), Латакия (город)
В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ

"Аль-Ватан": в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час

© AP Photo / Ghaith AlsayedДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Комендантский час вводится в трех городах Сирии - Дамаске, Латакии и Тартусе, он будет действовать с 17.00 до 5.00, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
"Главное командование объявляет о введении комендантского часа в Дамаске и его окрестностях, в Тартусе и Латакии с пяти вечера до пяти утра",- говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
Отмечается, что комендантский час не будет распространяться, в частности, на бригады скорой помощи, пожарных и силы внутренней безопасности. За нарушение определено наказание - месяц лишения свободы.
В Дамаске, крупнейшем городе Сирии, представлены все этноконфессиональные общины страны. В приморских Латакии и Тартусе, как и на всем сирийском побережье, большинство населения составляют алавиты - последователи синкретического учения, которое можно рассматривать как ответвление шиитского ислама. Самыми известными алавитами современности являются Хафез Асад, правивший Сирией с 1971 года до своей кончины в 2000 году, и его сын Башар Асад, унаследовавший за отцом президентский пост и возглавлявший страну до своего свержения в начале декабря 2024 года.
Накануне представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Дамаск (город)Тартус (город)Латакия (город)
 
 
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