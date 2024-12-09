https://ria.ru/20241209/siriya-1988125324.html

В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ

В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

В трех сирийских городах ввели комендантский час, сообщили СМИ

Комендантский час вводится в трех городах Сирии - Дамаске, Латакии и Тартусе, он будет действовать с 17.00 до 5.00, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:15

2024-12-09T12:15

2024-12-09T13:05

в мире

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

дамаск (город)

тартус (город)

латакия (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg

БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Комендантский час вводится в трех городах Сирии - Дамаске, Латакии и Тартусе, он будет действовать с 17.00 до 5.00, пишет сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование объявляет о введении комендантского часа в Дамаске и его окрестностях, в Тартусе и Латакии с пяти вечера до пяти утра",- говорится в сообщении.Отмечается, что комендантский час не будет распространяться, в частности, на бригады скорой помощи, пожарных и силы внутренней безопасности. За нарушение определено наказание - месяц лишения свободы.В Дамаске, крупнейшем городе Сирии, представлены все этноконфессиональные общины страны. В приморских Латакии и Тартусе, как и на всем сирийском побережье, большинство населения составляют алавиты - последователи синкретического учения, которое можно рассматривать как ответвление шиитского ислама. Самыми известными алавитами современности являются Хафез Асад, правивший Сирией с 1971 года до своей кончины в 2000 году, и его сын Башар Асад, унаследовавший за отцом президентский пост и возглавлявший страну до своего свержения в начале декабря 2024 года.Накануне представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

сирия

дамаск (город)

тартус (город)

латакия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), тартус (город), латакия (город)