https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с российскими военными базами в Сирии

В Госдуме прокомментировали ситуацию с российскими военными базами в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Госдуме прокомментировали ситуацию с российскими военными базами в Сирии

Военную безопасность базам России в Сирии гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:36

2024-12-09T11:36

2024-12-09T11:50

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военную безопасность базам России в Сирии гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Военную безопасность нашим базам в Сирии гарантируют сами базы и вооруженные силы Российской Федерации. Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям... отсюда и соглашение", - сказал он журналистам. Картаполов отметил, что базы РФ выполняют важнейшую функцию там, они продолжат эти задачи выполнять в соответствии с решением нашего президента.Накануне захватившие гостелевидение в Дамаске представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сирия, андрей картаполов, госдума рф, обострение ситуации в сирии — 2024, безопасность