Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 09.12.2024 (обновлено: 04:39 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/saldo-1988069436.html
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов - РИА Новости, 09.12.2024
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов
Удары ВСУ по гражданским объектам и мирному населению - это бесчеловечная агония, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:19
2024-12-09T04:39
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09f4f3de470116205a58b0788b4dcf77.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданским объектам и мирному населению - это бесчеловечная агония, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам. Вот именно такая сейчас активность почему-то начала увеличиваться. Это говорит о какой-то - знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония", - сказал Сальдо. По его словам, создаётся впечатление, что украинская армия воюет уже не с российскими военными, а с мирными жителями. "Она просто-напросто уничтожает мирное население. И все делает для того, чтобы создать ситуацию, при которой люди будут бояться. Но люди все равно не боятся", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241207/saldo-1987850384.html
https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4f8ead4cfa4224e2dd18603d48140d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов

Сальдо назвал удары ВСУ по гражданским объектам бесчеловечной агонией

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданским объектам и мирному населению - это бесчеловечная агония, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам. Вот именно такая сейчас активность почему-то начала увеличиваться. Это говорит о какой-то - знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония", - сказал Сальдо.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Сальдо назвал неприемлемый сценарий завершения конфликта на Украине
7 декабря, 06:05
По его словам, создаётся впечатление, что украинская армия воюет уже не с российскими военными, а с мирными жителями.
"Она просто-напросто уничтожает мирное население. И все делает для того, чтобы создать ситуацию, при которой люди будут бояться. Но люди все равно не боятся", - заявил собеседник агентства.
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона
17 ноября, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала