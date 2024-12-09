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Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов - РИА Новости, 09.12.2024
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов
Удары ВСУ по гражданским объектам и мирному населению - это бесчеловечная агония, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:19
2024-12-09T03:19
2024-12-09T04:39
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданским объектам и мирному населению - это бесчеловечная агония, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Бьют по машинам скорой помощи, бьют по магазинам, бьют по рынкам. Вот именно такая сейчас активность почему-то начала увеличиваться. Это говорит о какой-то - знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония", - сказал Сальдо. По его словам, создаётся впечатление, что украинская армия воюет уже не с российскими военными, а с мирными жителями. "Она просто-напросто уничтожает мирное население. И все делает для того, чтобы создать ситуацию, при которой люди будут бояться. Но люди все равно не боятся", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241207/saldo-1987850384.html
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украина, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал агонией обстрелы Украиной гражданских объектов
Сальдо назвал удары ВСУ по гражданским объектам бесчеловечной агонией