https://ria.ru/20241209/saldo-1988068640.html

Сальдо прокомментировал действия ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо прокомментировал действия ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.12.2024

Сальдо прокомментировал действия ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска не имеют стратегического замысла для долгосрочного удержания подконтрольной им правобережной части Херсонской области, масштабного... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T03:03

2024-12-09T03:03

2024-12-09T03:03

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска не имеют стратегического замысла для долгосрочного удержания подконтрольной им правобережной части Херсонской области, масштабного строительства фортификационных сооружений там не ведется, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "На правом берегу Днепра не наблюдается масштабного строительства фортификационных сооружений, что указывает на отсутствие у противника стратегического замысла для долгосрочного удержания территории. Действия ВСУ на данном направлении носят скорее тактический, чем стратегический характер", - сказал Сальдо. По его словам, противник предпринимает локальные усилия для создания временных укреплений и обеспечения операций, что свидетельствует о нехватке ресурсов для полноценной обороны. "Это отражает разницу в подходах к ведению боевых действий. Противник действует по принципу коротких, эпизодических атак, направленных на достижение локальных целей. Однако такие действия создают иллюзию активности, не влияя на общий исход конфликта", - сказал Сальдо. По его словам, действия ВСУ на херсонском направлении зачастую хаотичны, лишены единого плана и направлены скорее на демонстрацию активности перед западными кураторами, чем на достижение реальных успехов на поле боя. "В этом контексте стоит вспомнить слова древнекитайского стратега Сунь-Цзы, что стратегия без тактики — самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии - это просто суета перед поражением. Именно эту суету мы наблюдаем со стороны ВСУ на правобережье", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, Россия, напротив, действует с учётом стратегических целей. "Каждая атака и манёвр в зоне специальной военной операции подчинены долгосрочной стратегии, направленной на полное уничтожение угроз безопасности страны. Работа идёт планомерно, с учётом опыта и анализа действий противника. Именно такой подход обеспечивает устойчивость наших позиций", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что ВСУ могут пытаться укреплять правый берег, но без стратегии их усилия обречены на провал. "Настоящая победа достигается не отдельными успехами, а грамотной координацией тактики и стратегии. Киевский режим лишен стратегии на природном уровне, а значит, обречен на поражение. В долгосрочной перспективе это касается и Запада", - полагает Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html

https://ria.ru/20241208/saldo-1987960872.html

https://ria.ru/20241207/saldo-1987861817.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины