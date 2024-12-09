Замглавы МИД оценил перспективы налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН
Руденко: есть хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН
Андрей Руденко. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Существуют хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии.
“Существуют хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН. Мы приветствуем интерес все большего числа государств - членов АСЕАН, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Таиланд, который решили присоединиться к семье БРИКС… Отношения с АСЕАН являются давним приоритетом России. И они были подтверждены и обновлены в соответствии с концепцией политики Российской Федерации", - отметил дипломат.
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По его словам, несмотря на растущее внешнее давление, "АСЕАН остается в стороне от блоковой конфронтации и остается основой инклюзивной, сбалансированной и прозрачной региональной архитектуры".
Темой Азиатского "Валдая" этого года стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.
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