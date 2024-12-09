https://ria.ru/20241209/rudenko-1988076314.html

Замглавы МИД оценил перспективы налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН

Замглавы МИД оценил перспективы налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН - РИА Новости, 09.12.2024

Замглавы МИД оценил перспективы налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН

Существуют хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:40

2024-12-09T07:40

2024-12-09T07:40

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малайзия

индонезия

андрей руденко

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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Существуют хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии. “Существуют хорошие перспективы для налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН. Мы приветствуем интерес все большего числа государств - членов АСЕАН, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Таиланд, который решили присоединиться к семье БРИКС… Отношения с АСЕАН являются давним приоритетом России. И они были подтверждены и обновлены в соответствии с концепцией политики Российской Федерации", - отметил дипломат. По его словам, несмотря на растущее внешнее давление, "АСЕАН остается в стороне от блоковой конфронтации и остается основой инклюзивной, сбалансированной и прозрачной региональной архитектуры". Темой Азиатского "Валдая" этого года стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.

https://ria.ru/20241203/briks-1987002312.html

https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

россия

малайзия

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в мире, россия, малайзия, индонезия, андрей руденко, брикс