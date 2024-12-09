https://ria.ru/20241209/rossiya-1988076109.html

Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко

Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко - РИА Новости, 09.12.2024

Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко

Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию и надеется, что регион сохранит собственную идентичность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:28

2024-12-09T07:28

2024-12-09T07:28

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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию и надеется, что регион сохранит собственную идентичность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии. "В наши дни некоторые западные страны активно участвуют в различных видах деятельности в регионе, подрывая принципы инклюзивного сотрудничество и открытости. В рамках модели "открытого" Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. Цель состоит в том, чтобы изолировать некоторые страны, которые они считают нежелательными или неудобными, исключив их из регионального сотрудничества. Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии", - отметил дипломат. По его словам, Россия не хочет видеть "ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии организации Североатлантического договора в эту часть мира". Темой Азиатского "Валдая" этого года стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

https://ria.ru/20240514/aziya-1945775197.html

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