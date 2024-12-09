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Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко - РИА Новости, 09.12.2024
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07:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/rossiya-1988076109.html
Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко
Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко - РИА Новости, 09.12.2024
Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко
Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию и надеется, что регион сохранит собственную идентичность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:28
2024-12-09T07:28
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию и надеется, что регион сохранит собственную идентичность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии. "В наши дни некоторые западные страны активно участвуют в различных видах деятельности в регионе, подрывая принципы инклюзивного сотрудничество и открытости. В рамках модели "открытого" Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. Цель состоит в том, чтобы изолировать некоторые страны, которые они считают нежелательными или неудобными, исключив их из регионального сотрудничества. Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии", - отметил дипломат. По его словам, Россия не хочет видеть "ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии организации Североатлантического договора в эту часть мира". Темой Азиатского "Валдая" этого года стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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в мире, россия, азия, малайзия, андрей руденко, нато, брикс
В мире, Россия, Азия, Малайзия, Андрей Руденко, НАТО, БРИКС
Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию, заявил Руденко

Замглавы МИД Руденко: Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииАндрей Руденко
Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Андрей Руденко. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Россия не хочет видеть "ползучей экспансии" НАТО в Азию и надеется, что регион сохранит собственную идентичность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии.
"В наши дни некоторые западные страны активно участвуют в различных видах деятельности в регионе, подрывая принципы инклюзивного сотрудничество и открытости. В рамках модели "открытого" Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. Цель состоит в том, чтобы изолировать некоторые страны, которые они считают нежелательными или неудобными, исключив их из регионального сотрудничества. Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии", - отметил дипломат.
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По его словам, Россия не хочет видеть "ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии организации Североатлантического договора в эту часть мира".
Темой Азиатского "Валдая" этого года стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.
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