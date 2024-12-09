https://ria.ru/20241209/rossija-1988113586.html
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 09.12.2024
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76
Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:17
2024-12-09T11:17
2024-12-09T11:26
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украина
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татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ил-76
в мире
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при крушении самолета. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся. "Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем - дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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Москалькова о передаче Украине тел военнопленных, погибших при крушении Ил-76
Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года, заявила в интервью РИА Новости Москалькова.
2024-12-09T11:17
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россия, украина, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, в мире
Россия, Украина, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ил-76, В мире
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76
Москалькова заявила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении Ил-76