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В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина - РИА Новости, 09.12.2024
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16:26 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/rezerv-1988201715.html
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина - РИА Новости, 09.12.2024
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина
Депутат ГД от "Новых людей" Антон Ткачев направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову обращение с предложением создать в России стратегический... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:26
2024-12-09T16:26
экономика
россия
сша
антон силуанов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Антон Ткачев направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову обращение с предложением создать в России стратегический резерв биткоина по аналогии с госрезервами в традиционных валютах, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткоина в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить её в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации", - сказано в обращении. В нем уточняется, что при геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, включая юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, влиянию санкций и инфляции, что создает угрозу для финансовой стабильности государства. Современные вызовы влекут необходимость внедрять не только новые системы проведения платежей, но и альтернативные инструменты хранения резервов, которые не зависят от отдельных стран. "В условиях ограниченного доступа к традиционным международным платежным системам для стран, находящихся под санкциями, криптовалюты становятся фактически единственным инструментом для международной торговли. Центральный Банк России уже сейчас готовится запустить эксперимент по трансграничным расчётам в криптовалюте", - отмечает автор. Кроме того, за последние годы биткоин показал одну из самых высоких доходностей среди всех инвестиционных активов. В декабре 2024 года его стоимость составила 100 тысяч долларов. Это делает биткоин не только инструментом сохранения стоимости, но и возможностью получения значительной прибыли, заключается в документе.
https://ria.ru/20240711/valyuta-1958872397.html
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экономика, россия, сша, антон силуанов
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов
В Госдуме предложили создать в России стратегический резерв биткоина

Депутат Ткачев предложил создать в России стратегический резерв биткоина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Антон Ткачев направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову обращение с предложением создать в России стратегический резерв биткоина по аналогии с госрезервами в традиционных валютах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткоина в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить её в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации", - сказано в обращении.
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В нем уточняется, что при геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, включая юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, влиянию санкций и инфляции, что создает угрозу для финансовой стабильности государства. Современные вызовы влекут необходимость внедрять не только новые системы проведения платежей, но и альтернативные инструменты хранения резервов, которые не зависят от отдельных стран.
«
"В условиях ограниченного доступа к традиционным международным платежным системам для стран, находящихся под санкциями, криптовалюты становятся фактически единственным инструментом для международной торговли. Центральный Банк России уже сейчас готовится запустить эксперимент по трансграничным расчётам в криптовалюте", - отмечает автор.
Кроме того, за последние годы биткоин показал одну из самых высоких доходностей среди всех инвестиционных активов. В декабре 2024 года его стоимость составила 100 тысяч долларов. Это делает биткоин не только инструментом сохранения стоимости, но и возможностью получения значительной прибыли, заключается в документе.
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