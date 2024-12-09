https://ria.ru/20241209/reuters-1988065952.html

Reuters: Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии

Reuters: Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Reuters: Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии

Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию против официальных сирийских властей и... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:54

2024-12-09T01:54

2024-12-09T06:02

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии. "Оппозиционные группировки Сирии... около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, представители оппозиции посвятили Турцию в детали планировавшейся операции после неудачных попыток Анкары пойти на контакт с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Как утверждают источники агентства, вооруженная оппозиция не могла начать свои действия, не уведомив о них заранее Турцию. "Посыл был такой: "Другой путь не срабатывает уже много лет, так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь"", - передает Рейтер. В свою очередь, американский чиновник рассказал агентству, что Вашингтону не было известно, что Турция якобы "молчаливо одобрила" планы вооруженной сирийской оппозиции наступать на Алеппо на севере Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988061702.html

https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html

https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

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в мире, сирия, россия, турция, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024