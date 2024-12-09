https://ria.ru/20241209/putin-1988269344.html

Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком

Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком - РИА Новости, 09.12.2024

Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения неправомерного использования... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:04

2024-12-09T20:04

2024-12-09T21:37

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотрев в том числе конфискацию имущества при уголовной ответственности за манипулирование рынком, а также увеличение до 100 миллионов рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния.Соответствующий перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии Верховного Суда Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения (преступления), предусмотрев в том числе увеличение до 100 млн. рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния; увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения; установление размера административного штрафа за такие правонарушения, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличение минимального размера административного штрафа; применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком", - говорится в перечне поручений.Кроме того, президент поручил предусмотреть ведение дополнительных механизмов освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.Срок исполнения - 1 апреля 2025 года, отмечается в документе.Также правительству РФ поручено обеспечить контроль за соблюдением публичными акционерными обществами с государственным участием при работе с инсайдерской информацией требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

https://ria.ru/20241209/putin-1988197830.html

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центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, россия, экономика