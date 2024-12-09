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Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком - РИА Новости, 09.12.2024
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20:04 09.12.2024 (обновлено: 21:37 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988269344.html
Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком
Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком - РИА Новости, 09.12.2024
Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения неправомерного использования... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:04
2024-12-09T21:37
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотрев в том числе конфискацию имущества при уголовной ответственности за манипулирование рынком, а также увеличение до 100 миллионов рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния.Соответствующий перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии Верховного Суда Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения (преступления), предусмотрев в том числе увеличение до 100 млн. рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния; увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения; установление размера административного штрафа за такие правонарушения, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличение минимального размера административного штрафа; применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком", - говорится в перечне поручений.Кроме того, президент поручил предусмотреть ведение дополнительных механизмов освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.Срок исполнения - 1 апреля 2025 года, отмечается в документе.Также правительству РФ поручено обеспечить контроль за соблюдением публичными акционерными обществами с государственным участием при работе с инсайдерской информацией требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
https://ria.ru/20241209/putin-1988197830.html
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центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ, Владимир Путин, Россия, Экономика
Правительство может внести поправки для предотвращения манипуляции рынком

Путин поручил рассмотреть изменения для предотвращения манипулирования рынком

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений для предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотрев в том числе конфискацию имущества при уголовной ответственности за манипулирование рынком, а также увеличение до 100 миллионов рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния.
Соответствующий перечень поручений по вопросу противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России при участии Верховного Суда Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и установление соразмерной экономической ответственности за соответствующие правонарушения (преступления), предусмотрев в том числе увеличение до 100 млн. рублей минимального размера причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за указанные деяния; увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения; установление размера административного штрафа за такие правонарушения, кратного сумме незаконно полученного дохода, и увеличение минимального размера административного штрафа; применение конфискации имущества при привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, президент поручил предусмотреть ведение дополнительных механизмов освобождения от уголовной ответственности за манипулирование рынком лиц, совершивших такое преступление впервые, при условии возмещения ими причиненного ущерба.
Срок исполнения - 1 апреля 2025 года, отмечается в документе.
Также правительству РФ поручено обеспечить контроль за соблюдением публичными акционерными обществами с государственным участием при работе с инсайдерской информацией требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
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