https://ria.ru/20241209/putin-1988226428.html

Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне

Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне - РИА Новости, 09.12.2024

Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что законодатели ОДКБ внесут вклад в противодействие навязыванию деструктивных идеологических установок. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:46

2024-12-09T17:46

2024-12-09T17:46

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что законодатели ОДКБ внесут вклад в противодействие навязыванию деструктивных идеологических установок. "Рассчитываю, что законодатели наших стран внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

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