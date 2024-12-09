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Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне
Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне - РИА Новости, 09.12.2024
Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что законодатели ОДКБ внесут вклад в противодействие навязыванию деструктивных идеологических установок. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:46
2024-12-09T17:46
2024-12-09T17:46
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что законодатели ОДКБ внесут вклад в противодействие навязыванию деструктивных идеологических установок. "Рассчитываю, что законодатели наших стран внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок", - сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
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россия, владимир путин, одкб, в мире
Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин выразил надежду на противодействие ОДКБ установкам извне
Путин надеется, что в ОДКБ внесут вклад в противодействие навязыванию идеологии