https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин

ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024

ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин

Страны ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:32

2024-12-09T17:32

2024-12-09T17:32

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и право каждого на собственную модель развития", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241209/putin-1988221126.html

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