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ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин
ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2024
ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин
Страны ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:32
2024-12-09T17:32
2024-12-09T17:32
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ солидарно выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и право каждого на собственную модель развития", - сказал Путин.
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Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
ОДКБ выступает за формирование многополярного мироустройства, заявил Путин
Путин заявил, что страны ОДКБ выступают за многополярное мироустройство